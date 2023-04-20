اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل عمارة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون إصابات

الخميس، 20 أبريل 2023 09:10 م
السيطرة على حريق داخل عمارة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون إصابات جانب من السيطرة على الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق اندلع في منور عمارة بقرية أبو خليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.
 
وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية باندلاع حريق فى منور عمارة بقرية أبو خليفة في مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
 
فيما أكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن خسائر، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحريق وكشف ملابسات وأسباب الحريق.
 
الحريق (1)
الحريق 

الحريق (2)
الحريق 

 


الاسماعيلية

حريق عمارة

الحماية المدنية

القنطرة غرب

حريق ابوخليفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة