السيطرة على حريق داخل عمارة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية- صبرى غانم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق اندلع في منور عمارة بقرية أبو خليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية باندلاع حريق فى منور عمارة بقرية أبو خليفة في مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

فيما أكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن خسائر، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحريق وكشف ملابسات وأسباب الحريق.