الرئيس الصيني يؤكد أهمية العلاقات مع كوبا

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هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، نظيره الكوبي، ميجيل دياز كانيل بيرموديز بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين.



وأرسل شي رسالة تهنئة إلى السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والرئيس الكوبي دياز كانيل اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.



وقال شي - في رسالته - إن العلاقات بين الصين وكوبا تعمل حاليا على مستوى مرتفع وتحرز تقدم جديد بشكل مستمر.



وأضاف الرئيس الصيني أن زيارة الدولة التي قام بها دياز كانيل للصين في نوفمبر الماضي كانت ناجحة بشكل تام، حيث توصلا خلالها إلى توافق مهم حول التعميق المستمر للعلاقات الودية الخاصة بين بلديهما في العصر الجديد.



كما قال شي إنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين بكين وهافانا، وإنه على استعداد للحفاظ على الاتصال الوثيق مع نظيره الكوبي ومواصلة تعزيز التوجيه السياسي للعلاقات بين حزبي البلدين في إطار الجهود المشتركة لبناء مجتمع قائم على المصير المشترك بين الصين وكوبا.