اليوم السابع
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الحكومة العراقية تصدر بيانا توضيحيا بشأن "عفو خاص" عن محكومين

الخميس، 20 أبريل 2023 05:00 ص
الحكومة العراقية تصدر بيانا توضيحيا بشأن "عفو خاص" عن محكومين العراق _ أرشيفية
وكالات

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نفت وزارة العدل العراقية، وجود عفو خاص عن محكومين تم الإعلان عنهم في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وذكرت العدل العراقية في بيان صحفي أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاب صادر عن وزارة العدل - مكتب وكيل الوزارة الأقدم ذي العدد (373) في 12 مارس 2023 موضوعه (عفو خاص عن المحكومين)، وأنّنا إذ نؤكد أنه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه إصدار (عفو خاص جديد) عن المحكومين، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد أنه يُشير وبوضوح إلى أسماء المُدانين الذين تم إصدار مراسيم جمهورية بحقّهم وشمولهم بإجراءات العفو الخاص للسنوات (2007 ولغاية 2022) وليس بمضمون (عفو خاص جديد)".

وأضافت أن "من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بإصدار أي عفو".

وأشارت إلى أنّ "ما ورد من أخبار حول وجود عفو خاص جديد، وأن الهدف من الكتاب هو تأشير الأسماء الواردة إلى الوزارة من الجهات المختصة".


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