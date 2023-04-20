التعليم العالى: جامعة طنطا توفر 700 فرصة عمل للطلاب بعد التخرج

كتب محمد صبحى

‏أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الدور المجتمعى للجامعات المصرية فى خدمة المجتمعات المحيطة بها، وبناء وتعزيز قدرات أفراد الجهاز الإدارى، لتطوير العمل بمختلف المؤسسات، وذلك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وفى هذا الإطار قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تقريرًا حول أداء جامعة طنطا فى ‏قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى أبريل 2023.

وأكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا علي دعم الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى في مارس الماضي، وذلك من خلال تنظيم (5) ملتقيات توظيفية، وتوفير 700 فرصة عمل لطلاب الكليات المختلفة بعد التخرج؛ بهدف تدريب الخريجين على العمل الميداني، وتأهيلهم لسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال تنفيذ 339 قافلة شاملة داخل محافظة الغربية وخارجها، تم خلالها تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ94 ألفاً و597 مواطنًا بإجمالي 76 قافلة طبية تم تنفيذها داخل محافظة الغربية وخارجها، ‏و65 قافلة بيطرية بإجمالي 194 ألف و393 حالة، و52 قافلة زراعية بإجمالي 61 ألفاً و295 مستفيدًا، و13 قافلة تمكين اقتصادي بإجمالي 301 مستفيدًا، و5 قوافل مساعدات إنسانية بإجمالي 400 مستفيد، و64 قافلة توعوية بإجمالي 9 آلاف و249 مستفيدًا، و64 قافلة محو أمية بإجمالي ألفان و781 مستفيدًا.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلي فوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المشروع القومى لمحو الأمية ‏بإجمالي ‏81 ألف و599 مواطنًا وذلك اعتبارًا من عام 2014 حتى عام 2022، ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الجامعة لنشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل، مضيفًا مشاركة الجامعة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023بـ 7 مشروعات فى مجالات: الطب، وطب الأسنان، والزراعة، والطاقة، والمياه، تزامنًا مع الدور الاستراتيجى الذى تقوم به مؤسسات التعليم العالى الوطنية فى دعم الباحثين والطلاب.

وأضاف د. محمود ذكى قيام جامعة طنطا بزراعة 5 آلاف شجرة مثمرة داخل الجامعة وخارجها ضمن ‏القوافل البيئية الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بهدف نشر المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي، ومكافحة الاحتباس الحراري، وذلك فى إطار دعم المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).

ومن جانبه، أوضح د. محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة توفير جامعة طنطا منافذ لبيع السلع الغذائية لمنسوبيها من الطلاب والعاملين بأسعار مخفضة، انطلاقاً من دور الجامعة الوطنى فى خدمة المحتمع، ودعم أهداف خطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن ما حققته الجامعة فى مختلف المجالات يأتي في إطار دعم الجامعة لرؤية مصر 2030؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن بشكل عام وتحسين معيشته في مختلف نواحي الحياة.

كما نظمت جامعة طنطا المنتدى البيئى الدولى الخامس تحت عنوان "بيئة ذكية لمواجهة التغيرات المُناخية" فى شهر أكتوبر الماضى، وشاركت بأحد المخرجات البحثية فى قمة المُناخ COP 27 والذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضى، فضلاً عن المشاركة فى منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، والذى استضافته جامعة السويس فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار دعم الجامعة لملف التغيرات المُناخية.