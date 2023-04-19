رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية بالجامعة

الغربية عادل ضرة

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة

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قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية خالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء، وأشار محافظ الغربية إلى أهمية تفعيل سياسات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال عدة محاور من بينها الاهتمام بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والاستعانة بخبرات أساتذة كلية الزراعة بالجامعة فى طرق الزراعة السليمة وتوقيتها التى تضمن استدامة الاشجار التى سيتم زراعتها، موجهاً بضرورة توفير الطاقة الكهربية واطفاء الأنوار بعد ساعات العمل الرسمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مقدماً شكره لفريق العمل من جامعة طنطا المشاركين في تقييم واختيار شعار جديد لمحافظة الغربية، يعبر عن الهوية البصرية للمحافظة.

من جانبه وجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الشكر لجميع عمداء الكليات لجهودهم طوال العام الدراسي وحصول جميع كليات الجامعة على شهادتى الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015،21001»، مشيراً إلى انتهاء الجامعة من تطوير البنية المعلوماتية، لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى، خلال العامين ونصف الماضيين وقرب اعلان جامعة طنطا الرقمية، وأكد رئيس جامعة طنطا جاهزية المستشفيات للعمل بكامل طاقاتها البشرية والمادية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ومضيفاً أنه تم الانتهاء كافة الاجراءات المالية والإدارية والقانونية لتشغيل مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال، وسيتم افتتاح المستشفى فى أقرب وقت، موجهاً الشكر للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على جهوده طوال فترة التجهيز لتشغيل المستشفى.