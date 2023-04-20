الأقصر تطلق "يلا نعيد" لتوزيع الملابس للأكثر احتياجاً بنادي المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة الخير "يلا نعيد" لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بنادي المدينة المنورة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبه أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس بدء فعاليات مبادرة الخير يلا نعيد بجميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية _ إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر(ادارة تنمية الشباب) ‏مبادرة يوم الخير تحت شعار "يلا .. نعيد"، وذلك بمشاركة أندية التطوع والفتاة لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بنادي المدينة المنورة بالأقصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة "يوم الخير" يلا نعيد بجميع المحافظات، أن المبادرة تأتى فى إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر إحتياجاً، وفقاً لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى فى المضى قدماً نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

فيما نظم مركز شباب الزينية بحري شمال محافظة الأقصر، فعاليات نهائي الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم، تخليداً لذكرى الشيخ المرحوم أحمد ياسين الذي تتلمذ علي يديه العديد من أبناء المحافظة، بمشاركة أكثر من 300 عضو من أعضاء المركز، وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإجتماعية من المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ويقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وأحمد الإدريسي رئيس لجنة المصالحات بالأقصر، وعبد الرحيم جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحى مدير إدارة الزينية، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزينية بحري، وفريق عمل المركز وبتنظيم شباب YLY بمحافظة الأقصر.



الأقصر تشهد فعاليات مبادرة يوم الخير بنادي المدينة المنورة



الأقصر تشهد فعاليات مبادرة يوم الخير يلا نعيد



فعاليات مبادرة يوم الخير يلا نعيد بنادى المدينة المنورة بالأقصر



فعاليات مبادرة يوم الخير يلا نعيد بنادى المدينة المنورة



مبادرة يوم الخير يلا نعيد بنادى المدينة المنورة فى الأقصر









