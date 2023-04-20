إقبال كبير على محلات الملوحة فى سوهاج قبل عيد الفطر.. صور وفيديو

سوهاج محمود مقبول

ساعات قليلة تفصلنا عن الإحتفال بعيد الفطر المبارك وخلال هذه الساعات تظهر بعض العادات والطقوس الخاصة للإحتفال بهذه المناسبة فى محافظة سوهاج فبعد عن المخبوزات من كحك وبسكويت وغيرها من الأنواع بالإضافة إلى الحلوى والمكسرات هناك طقس فى سوهاج ينشط فى هذا التوقيت وهو شراء الملوحة والملوحة، وهى نوع من أنواع السمك التى تختلف عن السمك المستخدم فى صنع الفسيخ ، فالفسيخ يصنع من السمك البورى الذى يملح ويوضع فى مكان مغلق حتى يتفسخ، بينما الملوحة يكون الملح بها زائد عن الفسيخ كما تصنع من سمك يطلق عليه "السمك الكلابي" أو "كلب البحر" وهى أسماك نيلية تأتى من نهر النيل وتحديد من أسوان.

ومن أشهر الأسماء التى تطلق على الملوحة " كلب البحر أو السفروت الكبير وهو يأتى من بحيرة ناصر فى أسوان والرشاله والرايه والملوحه المخليه والنش وهى الملوحة الوسط بدون شوك تماما والأسعار تبدأ من 180 جنيه للكيلو.

اليوم السابع التقى بعم الشاذلى أشهر بائع وتاجر للملوحة بمحافظة سوهاج وتحديدا بمركز طهطا شمالى محافظة سوهاج أن الملوحة تختلف عن الفسيخ وعن الرنجه فالملوحة تأتى من نهر النيل وخاصة من محافظة أسوان وهى قديمة من قدم الفراعنة والملوحة النظيفة نتعرف عليها من عدة أشياء تكون نظيفة من الداخل منزوعة الأحشاء لا يوجد لها رائحة عفونه وتأتى فى صفائح بلاستيكية ومغلفة بأكياس بلاستيكية ولا تأتى فى صفائح من الصاج لأن الصاج يسبب الصداء ويسبب الأمراض ويجب أن يكون البائع للمنتج ومعاونيه ليدهم شهادات صحية تضمن خلوهم من الأمراض المعدية بالإضافة إلى نظافة المكان ووجود ثلاجة للحفظ.

وعن أنواع الملوحة قال عم الشاذلى بائع الملوحة بمدينة طهطا أن الملوحة أشكال وأنواع ولها أسماء متعددة فمنها ما يطلق عليها كلب البحر أو السفروت وهذا النوع من أجود أنواع الملوحة على الإطللاق وأجوادها وأفخرها وهناك الرشاله أوالرايه المخليه والنش وهى الملوحة الوسط بدون شوك تماما والإقبال على هذه الأنواع كبير خاصة الملوحة المخلية نظرا لجودتها العالية وأنها بدون شوك تماما وناعمة الملمس.

وأوضح عم شاذلى أن أسعار الملوحة هذا العام تبدأء من 180 جنيه للملوحة المخلية بدون شوك وهناك كيلو بــ 100 وأخر بــ 90 وهناك كيلو بــ 80 وهناك كيلو بــ 40 جنيه وكل شخص حسب ما يحب فى أنواع الملوحة وحتى اللى ممعهوش فلوس بياخد عادى دا عيد وموسم وكل الناس لازم تفرح وأنا الزبائن عندى من كل فئات الشعب المثقف والفلاح الغنى والفقير السيدات والرجال كل الناس فى الصعيد بتحب الملوحة وبتحرص على أكلها بكثرة فى شم النسيم وفى العيد الصغير.

وأكد عم شاذلى أننا لنا طقوس خاصة فى التعامل مع الملوحة قبل بيعها للزيون نقوم بعملية التنظيف لها من خلال تقشيرها وقطع زعانفها وزيلها وغسلها جيدا بالماء الجارى وبعد ذلك تقطيعها إلى أجزاء صغيرة ووضعها فى الخل والزيت والطحينة ووضع الشطة الحارة عليها أو الباردة حسب طلب الزبون وبهذا يأخذها الزبون جاهزة لعملية الأكل مباشرة دون تعب.

وعن أفضل الطرق لأكل الملوحة ينصح عم شاذلى أن أبو الملوحة فى الأكل هو الطحينة واليمون والزيت والبصل وبجوارها الطعمية مع العيش السخن وهناك طريقة أخرى لتجهيز الملوحة عن طريق قلى الملوحة فى الزيت على نار هادئة حتى تتفتت فى الزيت بعد ذلك يتم وضعها فى طبق ووضع الليمون عليها مع الطحينة ويبدأ الأكل والملوحة لا يقتصر أكلها فى الأعياد فقط بل تأكل طوال العام ونحن نستقبل الزبائن طوال العام ونقوم بالتوصيل إلى المنازل دليفرى.