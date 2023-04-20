إقبال على أسواق الأسماك المملحة فى البحيرة قبل عيد الفطر.. وبائع يقدم نصائح هامة.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت أسواق الأسماك المملحة بالبحيرة إقبالا شديدا من قبل الأهالى لشراء احتياجاتهم من الفسيخ والسردين بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتوافد عدد كبير من الأهالى على سوق الفسيخ بمدينة دمنهور أشهر أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة لشراء احتياجاتهم من الفسيخ والرنجة والسردين البلدى لتناولها فى أول أيام العيد كطقس من طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

وقال مصطفى الصعيدى أحد أقدم "فسخانية" الذى يعمل فى هذه المهنة منذ أكثر من 50 عاما أن إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والسردين فى أواخر شهر رمضان الكريم لتناوله كوجبة الغذاء فى أول أيام عيد الفطر المبارك هى أشهر العادات الاجتماعية فى مصر وتعتبر من التراث الشعبى الاصيل.

وأضاف أنه رغم انتشار تعليم تمليح الفسيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج الطهى الفضائية إلا أن طريقة تجهيز الفسيخ لها أصول لا يعرفها الا من يعمل فى هذه المهنة لسنوات عديدة تمكنه من ضبط عملية التجهيز أو مايسمى "بسر الصنعة" الذى يتوارثه الأجيال عبر السنين.

وأوضح الصعيدى أن شراء الفسيخ الجيد له مواصفات معروفة وتعتمد على النظر ومنها أن تكون الأسماك متماسكة وليست مهترئه لأن ذلك يدل على فساد الفسيخ وكذلك لون الفسيخ مائل للون الوردى الفاتح، مشيرا إلى أن عنصر الرائحة هو من أهم الصفات التى تميز الفسيخ الجيد عن الفسيخ الفاسد لأن رائحة الفسيخ الردئ أو الفاسد تكون رائحته مقززة وعفنه للغاية بعكس الفسيخ السليم والجيد.

فيما أكد أشرف الصعيدى الحاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل مع والده فى بيع الأسماك المملحة أن الفسيخ الأصلى هو الذى يتم تمليحه من أسماك البورى النيلى وليس أسماك الطوبار القريب الشبه من البورى ولكن ليس بجودته أو بمذاقه المتميز.

وأضاف أن هناك عدة تطورات شهدتها عمليات بيع الأسماك المملحة منها طرق التجهيز نفسها وطرق التسويق والبيع التى أصبحت مواكبة أكثر للتطور التكنولوجى وعصر السوشيال ميديا ليتاح بيع الفسيخ "أون لاين" خاصة عن طريق موقع فيس بوك وعن طريق الطلبات للعملاء "ديلفرى" بعد أن كان مقتصرا على البيع المباشر من خلال الذهاب إلى سوق الفسيخ بالإضافة إلى تطور طرق الحفظ لإمكانية تصديرة إلى الخارج خاصة الدول العربية التى يتهافت فيها عدد كبير من العاملين لشراء الفسيخ لتوزيعه كهدايا على الاقارب والاصدقاء.

وطالب أشرف الصعيدى الأهالى بتوخى الحذر عند شراء الفسيخ واختيار الاماكن المعروفة. ذات السمعة الطيبة فى هذا المجال والتى تلتزم بالشروط الصحية وذلك لعدم تعريض أرواحهم للخطر والإصابة بالتسمم الغذائى.

فى هذا السياق، أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على إتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة وتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات فى هذا الشأن والتعامل باحترافية وسرعة مع حالات التسمم الغذائي، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ وتوفى الأطقم الطبية داخل المستشفيات العامة والمركزية خلال إجازة العيد لمواجهة أى حالات طارئة وكذلك توفير الأدوية والأمصال الطبية خاصة أمصال التسمم الغذائى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأسواق الأسماك المملحة والمدخنة لمواجهة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خاصة اللحوم والأسماك المملحة والمدخنة.



إقبال على سوق الأسماك المملحة



الأسماك المملحة



سوق الأسماك المملحة في البحيرة قبل العيد



سوق الأسماك المملحة قبل العيد