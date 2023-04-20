إصابة 6 فى حادثين منفصلين بالمراغة شمالى سوهاج

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وحادث آخر لانقلاب سيارة على الطريق بناحية قرية الدموكى بالمراغة ونتج عنه إصابة 3 أشخاص تم رفع أثار الحادثين وتم نقل المصابين للمستشفى ليتلى العلاج اللازم.

حيث جاء الحادث الأول بطريق المراغة إقصاص بتصادم سيارة ملاكى ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة إسلام . م . ب 22 سنة بجرح قطعى بالرأس، وإشتباه كسر بالفك السفلى، وإصابة عمر . أ . ع 18 سنة بجرح قطعى بالوجه وإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة على. م . م 18 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالبطن وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وجاء الحادث الثانى بمدينة المراغة أيضا بناحية نجع الدموكى دائرة المركز حيث وقع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن إنقلاب السيارة إصابة محمد ا . أ 54 سنة بإشتباه كسر بالضلوع وجرج قطعى بالرأس، وإصابة رمضان . م . م 54 سنة باشتباه كسر بالزراعين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة جمال . ع . ع 23 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج بكدمات وسحجات وإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.