إصابة 6 بينهم 3 أطفال فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق الأمر الذى أدى إلى إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين الستة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص تبين أنهم جميعا يقمون بدائرة مركز العسيرات والمنشاه تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا.

وبالفحص تبين من المعاينة انقلاب السيارة وإصابة السيد . ح . ا عامين بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة يوسف . ح . م 8 سنوات بجرح متهتك باليد اليمنى، وإصابة شهد . ا . ح 8 سنوات بجرح متهتك بالرأس واليد اليمنى، وإصابة محمد . ا . ح . 7 سنوات بجرح متهتك بالرأس، وإصابة رضا . ع . م 25 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حمدى . م . ي 33 سنة بجرح متهتك باليد اليمنى، تم نقل المصابين الستة إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتبين أنهم جميع يقيمون بمركزى العسيرات والمنشاه جنوب سوهاج والحالة العامة لهم مستقرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.