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إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج رخصة دراجة بخارية

الخميس، 20 أبريل 2023 01:00 م
إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج رخصة دراجة بخارية دراجة بخارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى:

1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.

3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.

4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

11- تجهيز 4 صور شمسية.

12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

13- نموذج الاختبار الشفوى.

14- نموذج الاختبار العملى.

15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

 

 


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