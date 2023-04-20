"أوقاف الإسكندرية": 363 مسجدا و531 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الإسكندرية أسماء على بدر

أنهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعدادتها لصلاة عيد الفطر المبارك وتحديد الساحات لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وننشر الإجراءات المتبعة للأوقاف.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.