أسعار السبائك اليوم فى مصر.. والجرام عيار 18 بـ 2057 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب والسبائك الذهب اليوم الأربعاء حيث سجلت أسعار المعدن النفيس مستويات عالية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب في تداولات الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيها وسط تغيرات لحظية في الأسعار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2400 جنيها.

عيار 18 يسجل 2057 جنيها.

عيار 24 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 19200 جنيه.

أونصة الذهب 2004 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليوم سجلت سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6857 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13715 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27430 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 54860 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 85307 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

تراجع أسعار الذهب عالمياً شهدت أسعار الذهب تراجع اليوم الأربعاء في ظل استعادة الدولار الأمريكي لبعض قوته مقابل العملات، بينما قام المشاركين في الأسواق بتقييم فرص قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع مايو القادم قبل توقف دورة رفع الفائدة، وسيطر التذبذب على أداء الذهب خلال تداولات هذا الأسبوع، فقد انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 1.7% ليتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1971.54 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاع محدود يوم أمس مكن الذهب من الاغلاق فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.4% ليبتعد عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي منذ 13 شهر عند 2048.76 دولار للأونصة، ليفقد الذهب بهذا معظم المكاسب التي سجلها خلال شهر ابريل ويتداول حالياً بالقرب من سعر افتتاح تداولات هذا الشهر.

من جهة أخرى عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة اليوم بعد انخفاض أمس، حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.4%، ليسيطر الأداء الإيجابي حتى الآن على تداولات الدولار هذا الأسبوع بعد أن شهد 7 أسابيع متتالية من الانخفاض.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يفضل استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستمر، مما قد يرفع سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5.5٪ و5.75. ٪.

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك صرح إن زيادة إضافية واحدة يجب أن تكون كافية قبل التوقف لمعرفة آثار السياسة النقدية على الاقتصاد.

وفي ظل هذا التضارب في التصريحات يحاول المستثمرون قياس ما إذا كان رفع سعر الفائدة المحتمل في مايو سيكون الأخير قبل توقف البنك الفيدرالي مؤقتًا، ليتم التركيز على المزيد من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل أن يدخلوا فترة تعتيم اعتبارًا من 22 أبريل قبل اجتماع مايو.

أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تتوقف احتمالات رفع الفائدة أشارت إلى احتمال بنسبة 86.6% برفع 25 نقطة أساس في اجتماع مايو مقابل احتمال بنسبة 13.4% لتثبيت الفائدة، بينما ظهر احتمال جديد بنسبة 19% لرفع مماثل بقيمة 25 نقطة أساس في يونيو.

كانت الأسواق تضع في البداية تسعيرًا خالي من فرص رفع أسعار الفائدة في يونيو، ولكن بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الداعم لمزيد من التشديد النقدي ظهرت احتمالات جديدة تخفض رفع الفائدة في اجتماع البنك في يونيو، ولكن ولا تزال الأغلبية تتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا بعد قرار اجتماع مايو.

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة تنذر بالضعف بالنسبة للذهب والمعادن الأخرى، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب، لكن المعادن النفيسة استفادت من زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالنمو الاقتصادي هذا العام، خاصة مع استمرار شبح الأزمة المصرفية الذي يبقي المخاوف مستمرة في الأسواق.