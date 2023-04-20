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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات كعك العيد بأسعار مخفضة 25%

الخميس، 20 أبريل 2023 04:30 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات كعك العيد بأسعار مخفضة 25% وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في العمل اليوم الخميس، لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم وكعك العيد  للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
 
وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من منتجات كعك العيد  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، بالإضافة إلى طرح أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا.
 
وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها فى منافذ التابعة للشركة والتى تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية  كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.
 

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