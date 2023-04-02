5 فوائد مدعومة علميا هتخليك تتناول السلمون.. أبرزها تحسين صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت من محبي سمك السلمون ، فمن المحتمل أنك سمعت الكثير عن فوائد السلمون المتعلقة بصحتك، فهو يحتوى على كمية كبيرة من البروتين والأوميجا3، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى، وإليك الفوائد المدعومة علمية لتناول السلمون ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- غنى بالبروتين عالي الجودة



إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي اليومي ، فقد ترغب في البدء في إصلاح ذلك، البروتين ضروري لفقدان الوزن وبناء العضلات وتعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة الشديدة ،من أجل ضمان حصولك على كمية كافية من البروتين يوميًا ، تقترح دراسة من Annals of Nutrition & Metabolism الحصول على حوالي 20 إلى 30 جرامًا لكل وجبة تتناولها، ويحتوى السلمون البري تحتوي على حوالي 21 جرامًا من البروتين الكامل

2- السيلينيوم في السلمون يدعم صحة الغدة الدرقية



فائدة أخرى لسمك السلمون هي أن هذه السمكة غنية للغاية بمعدن ضئيل يسمى السيلينيوم ، وتحمل حوالي 70 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها لكل وجبة، لكن ماذا يفعل هذا المعدن؟ من بين الفوائد الأخرى المتعلقة بقلبك وصحتك المعرفية ، السيلينيوم ضروري لصحة الغدة الدرقية.

3- يحتوى على الكثير من فيتامين ب 12



عندما نعاني من نقص في فيتامين ب 12 ، فقد نعاني من الضعف وفقدان الوزن وحتى الاكتئاب، ووفقًا للمعهد الوطني للصحة ، نحتاج إلى فيتامين ب 12 للمساعدة في الوقاية من فقر الدم الضخم الأرومات ، وهي مشكلة في الدم يمكن أن تؤدي إلى الخمول والإرهاق.

نظرًا لأن أجسامنا لا تستطيع تخزين فيتامين ب 12 الخاص بها ، فعلينا الحصول على هذا الفيتامين من الطعام أو المكملات الغذائية، فأن سمك السلمون يفيض بفيتامين ب 12، لوضعها في نصابها الصحيح ، فإن المدخول اليومي الموصى به من B12 هو 2.4 ميكروجرام ، وهناك حوالي 2.38 ميكروجرام من B12 في شريحة 3 أونصات.

4- تحسين صحة قلبك



أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للغاية للحفاظ على صحة القلب، يمكنك العثور على أوميجا 3 النباتية (ALA) في الأطعمة مثل بذور الكتان وبذور الشيا وبعض المكسرات ، ولكن الأسماك هي أفضل مصادر لأكثر أشكال الأحماض الدهنية أوميجا 3 النشطة بيولوجيًا EPA و DHA السلمون هو أحد أغنى المصادر بحوالي 2260 ملليجرام من أوميجا 3 لكل 3.5 أوقية.

5- يقلل الالتهاب



يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في أجسامنا إلى عدد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والألم المزمن ، تم ربط أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون والأسماك الدهنية الأخرى بتقليل الالتهاب.