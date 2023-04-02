اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

148 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج "10" لأهالى مدينة شرم الشيخ

الأحد، 02 أبريل 2023 09:42 م
148 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج "10" لأهالى مدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 23 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج "10".
 
جاء ذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن  148 قرار.
 
وفي سياق نتصل أشار المحافظ، إلى أن ذلك في إطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

قرارات تصالح

مخالفات للبناء

نموذج ١٠

مدينة شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة