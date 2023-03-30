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الصحة: شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب سارية لمدة 6 أشهر

الخميس، 30 مارس 2023 04:00 ص
الصحة: شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب سارية لمدة 6 أشهر وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت استمرار اجراء الفحص الطبي  للمصرين والاجانب المقبلين علي الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة».
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 59 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
 
يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن). 
 
 
 

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