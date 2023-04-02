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وزير دفاع فرنسا: الحكومة تبدأ بناء حاملة طائرات فرنسية تعمل بالطاقة النووية نهاية 2025

الأحد، 02 أبريل 2023 02:52 م
وزير دفاع فرنسا: الحكومة تبدأ بناء حاملة طائرات فرنسية تعمل بالطاقة النووية نهاية 2025 حاملة طائرات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن  سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي، أن الحكومة سوف تبدأ بشكل نهائي في بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة تعمل بالطاقة النووية في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026 .
 
وفى مقابلة لصحيفة لوباريزون، قال ليكورنو، إنه سيتم تسجيل العملية في قانون البرمجة العسكرية القادم  2024-2030 ، بمبلغ إجمالي قدره 413 مليار يورو ، والتي يجب عرضها يوم الثلاثاء في مجلس الوزراء.
 
 وأضاف الوزير: "ستتمكن شركات Naval Group و Technicatome وأحواض بناء السفن في المحيط الأطلسي من البدء في بنائها، مشيرًا إلى أن التجارب البحرية يجب أن تجري في 2036-2037" 
 
وقال "هناك دولتان فقط في العالم تعرفان كيفية بناء وتشغيل حاملات الطائرات النووية : الأمريكيون ونحن" ، مدعيًا ضرورتها في بيئة عالمية تتسم بالحرب، خاصة مع الحرب في أوكرانيا والتوترات الدولية المتعددة.
 
و قال سيباستيان ليكورنو: إن وجود مجموعة جوية بحرية يعزز وجودنا إلى ما هو أبعد من مجالنا البحري، والتخلي عن هذه القدرة يعني فقدان المعرفة الفريدة بين بحارتنا ، وافتراض انخفاض دائم بين الدول الأخرى، ووفقًا له ، سيتم تخصيص أول مبلغ قدره 5 مليارات يورو لحاملة الطائرات في LPM في المستقبل .
 
 كما أكد أنه طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقديم طلب إلى البرلمان قريباً بشأن إنفاق إضافي 1.5 مليار يورو في عام 2023" من أجل "التخفيف من آثار التضخم ولكن أيضًا لتسريع إصلاح جيوشنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرنسا

حاملات طائرة

طاقة نووية

الحرب الأوكرانية

المجال البحرى



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