وقالت الوزارة الفرنسية إن هذا النظام هو "أول نظام أوروبى طويل المدى مضاد للصواريخ، من تصميم فرنسي إيطالي وسيسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الطائرات الروسية بدون طيار والصواريخ والطائرات من خلال تغطية جزء كبير من الأراضى الأوكرانية".



ويأتي هذا القرار استجابة للطلب العاجل الذي أعرب عنه وزير الدفاع الأوكرانى، لنظيريه الفرنسى والإيطالى، من أجل حماية المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية، أن استحواذ أوكرانيا على رادار Thales GM200 الأربعاء، بتمويل من فرنسا كجزء من صندوق الدعم بقيمة 200 مليون يورو، سيعزز من كفاءة نظام SAMP/T – MAMBA، الذي ستقدمه باريس وروما بشكل مشترك.



وكان رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال قد شدد الجمعة في ختام قمة أوروبية-أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتل أن "أوكرانيا هى الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأوروبى هو أوكرانيا".



ومن جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نفس السياق على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب أن تستهدف ضمان عدم تمكن موسكو من إعادة بناء قدراتها العسكرية، وتحمل هذه القمة "دلالات قوية" بشأن دعم الدول الأعضاء لكييف "في وجه العدوان غير المبرر" لروسيا، بحسب المفوضية الأوروبية.