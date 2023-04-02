وحدة تكافؤ الفرص بالخارجة تدشن معرض "قريتى منتجة" بمقر ديوان المركز غدا

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، عن تنظيم معرض "قريتي مُنتجة" بمقر ديوان المركز، غداً الإثنين للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة عدد من القرى المنتحة، حيث جرى تنظيم المعرض الأول بمشاركة قرى (المنيرة، وشرق بولاق، وجناح، وناصر الثورة).

كما شاركت عدد من السيدات بمنتجات أخرى. ويضم المعرض العديد من المخبوزات والمنتجات البيئية، ومعروضات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة ، أن هذا المعرض لتفعيل مشاركة المرأة الواحاتية باعتبارها شريكا أساسيا وعنصرا فعالا في بناء الجمهورية الجديدة، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة "تكافؤ الفرص" بديوان عام المحافظة لتمكين المرأة تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وتنفيذ دارين حسين عبد الحفيظ مدير وحدة تكافؤ الفرص بالخارجة.

وأكد رئيس مركز الخارجة أن مشروع القرية المنتجة، تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والخضروات، ومنتجات القرى من الخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات والحرف اليدوية كالفخار والسجاد والكليم والأعمال الفنية الغير تقليدية والحرفية والمشغولات اليدوية التى تتمثل فى صناعات الخوص والتطريز والفخار والنحت على جذوع النخيل وتنفيذ مجسمات فنية تعكس تراث الواحات.