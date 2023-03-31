ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 31/3/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:16 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:19