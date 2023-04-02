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نائب محافظ المنيا يوجه بتقديم تسهيلات للمصانع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل

الأحد، 02 أبريل 2023 10:52 م
نائب محافظ المنيا يوجه بتقديم تسهيلات للمصانع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

أكد نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

ناقش نائب المحافظ، عددا من المذكرات التفصيلية المعروضة من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقفها القانوني لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها، كما استمع نائب المحافظ، خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة لتطوير المجال الصناعي والفرص الاستثمارية داخل المحافظة، والعمل على تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.
 

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