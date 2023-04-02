مكتبة الإسكندرية: الدولة استردت جواز سفر السادات بعد بيعه بمزاد علنى فى وقت قياسى

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانا، أكدت فيه استعادة جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات، بعد أن أثارت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا جدلا واسعا حول بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل.

وأصدرت مكتبة الإسكندرية ردا على ذلك بيانا صحفيا يؤكد أنها لم تستلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهدائها من السيدة جيهان قرينته، وأن المقتنيات التي تم استلامها من أسرته محفوظة حفظا مخزنيا ومتحفيا تحت قواعد حفظ منضبطة، ويسعد مكتبة الإسكندرية.

وأعلنت المكتبة اليوم تسلمها لجواز السفر الدبلوماسي الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المستلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور، ونظرا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ علي تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد ألي مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضا متحفيا مناسبا يليق برؤساء مصر.

وتوجهت مكتبة الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية ومؤسساتها على هذه الثقة، فإنها تثمن الدور الكبير والفعال للدولة المصرية وجهودها المبذولة على كافة الأصعدة، فقد استطاعت أجهزة الدولة في وقت قياسي استرداد جواز السفر الخاص بواحدٍ من رؤساء مصر العظام.