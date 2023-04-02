مصرع 3 أشقاء خنقا وإصابة الرابع فى حريق بمنزلهم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم خنقا، فيما أصيب شقيقهم الرابع، إثر تعرضهم لنشوب حريق بمنزلهم في دائرة منيا القمح نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بقرية كفر محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ، وهرعت سيارات الحماية المدنية، لإخماد الحريق.

وتبين نشوب حريق بوحدة سكانية، ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشقاء، هم كل من "رحمة" 13 سنة و"اياد" 11 سنة و"عبد الرحمن" 3 سنوات، وأصيب شقيقهم الرابع" أسر "8 سنوات إثر اختناقهم في الحريق الذي نشب بشاشة التليفزيون، بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة علي النيران من قبل الأهالي، وجاري تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة،التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.