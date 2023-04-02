مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام تفيد بوصول جثة ومصابين فى حوادث متفرقة بمركزي بيلا وكفرالشيخ ، وبالفحص ، تبين مصرع، "ا .ع.ع" ، 30 سنة من الكراكات بيلا فى انقلاب دراجة نارية، كما أصيب كلا من ، "ع .ه.ح" ، 20 سنة ، "بجروح وكدمات" ، فى انقلاب دراجة نارية بمدينة كفرالشيخ ، و "أدهم .أ.ا" ، 12 سنة ، "بجروح واشتباه كسور" ، لسقوطه من أعلى بمدينة كفرالشيخ، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.