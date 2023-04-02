مصرع شخص فى العقد السادس من العمر صدمه قطار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وذلك عقب إصطدام إحدى القطارات به حال قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ، بمنطقة الساحل دائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة أحد الأشخاص متأثرا بإصابته صدمه قطار بدائرة مركز البلينا وتم نقله للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورد لمركز شرطة البلينا محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج برئاسة المأمور يتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تبلغ من سائق القطار الروسي الأقصر – القاهرة بأنه عقب مروره من محطة سكة حديد البلينا بمنطقة الساحل دائرة المركز تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بإطلاق أله التنبيه عدة مرات ولم يستجب وإصطدم به وتوفـي.

بالمعاينة تبين أنه شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر يرتدي جلباب بلدي رمادي اللون أسفله جلباب أخر بني فاتح وتوفـي وبه إصابات عبارة عن " كسور متفرقة بالجسم والرأس " تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.