مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يواصل برنامجه التدريبى على نظم الامتحانات

سوهاج محمود مقبول

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ب جامعة سوهاج ، تنفيذ برنامجه التدريبي عن "نظم الامتحانات وتقويم الطلاب"، والذي يتم تقديمه بصفة دورية لأعضاء هيئة التدريس، من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بصفة مستمرة، فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستراتيجيات التدريس ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب، إلى جانب تطوير مهاراتهم وإتجاهاتهم بما يمكنهم من تقويم كافة نواتج التعلم لدى الطلاب طبقاً لمعايير التقويم الجيدة، والتحول من ثقافة الإمتحانات التحريرية كأداة وحيدة لقياس نواتج التعلم المعرفية، إلى ثقافة أدوات التقويم الشاملة التي تقيس كافة نواتج التعلم.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن التدريب اشتمل على التعريف بأهم أشكال أسئلة إنتاج الإستجابة وإختيارها ومعرفة الفرق بينهما، التقويم المنظومي وأهم مميزاته، مراحل إعداد الإمتحان، وتوضيح دور كل نوع من أنواع التقويم في القياس والتشخيص والعلاج وتحقيق نواتج التعلم، كما تضمن ايضاً الجوانب السلوكية بحيث يظهر المشارك إتجاهاََ إيجابياً نحو إستخدام الإتجاهات الحديثة في التقويم، حيث طبق المشاركون العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية شاملة المحاضرات وورش العمل وأنشطة تدريبية متنوعة لتحقيق أهداف البرنامج، موضحاً انه شارك بالتدريب 22 عضو هيئة تدريس، وحاضر به الدكتور صبري باسط الأستاذ بكلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.