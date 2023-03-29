مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقة رمضانية في حفظ القرآن لذوى الهمم

ينظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج مسابقة دينية ثقافية للطلاب ذوى الإعاقة فى حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والمعلومات العامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل القادم، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم وهذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الاعاقة، تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم تجري في ستة مستويات، المستوي الأول هو حفظ القرآن كاملاً، والثاني حفظ ٢٠ جزءاً، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع حفظ ربع القرآن، ويضم المستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس (جزء عم) وهو خاص بالأطفال دون سن الثانية عشرة، مضيفاً أن المسابقة الدينية في حفظ الحديث الشريف تشمل حفظ الأربعين النووية، والمسابقة الثقافية في المعلومات العامة في المجالات المختلفة.

وأشارت الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز إلى أنه ستبدأ فاعليات المسابقات في الساعة 9 صباحاً وتنتهي الساعة 2 ظهراً، وفي ختام المسابقات سوف يتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية، مضيفة أن المسابقات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ويحق للطالب الاشتراك في مسابقة واحدة فقط من المسابقات الثلاثة.

وجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم بالمسابقة يوم الجمعة الموافق ٣١ مارس الجاري، وعلي من يرغب الاشتراك يرجي التسجيل من خلال زيارة مركز نور البصيرة بمقر الجامعة القديم، أو من خلال التواصل تليفونيا أو واتس اب علي الرقم: 01061155306.