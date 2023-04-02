محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى ومركز التنمية الشبابية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء الكوبري العلوي، أعلى مزلقان سخا، لإقامته على 3 اتجاهات، منها اتجاهان، اتجاه صعود لمحلة موسى، والطريق الدائري المؤدي لمدينة كفر الشيخ "محور صبري القاضي"، ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ، والذي سيخدم منطقة سخا، والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة، والمتجه لرافدي الطريق الدولي "طنطا كفر الشيخ، المحلة كفر الشيخ"، وخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ، إضافة لاتجاه ثالث للراغبين التوجه غرب المدينة، يتم الآن إنشاؤه بجوار مركز التنمية الشبابية.
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية، مؤكداً أن إنشاء مركز التنمية الشبابية
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، يتكون المشروع من ملعبين كرة قدم نجيل صناعي، وملعبين أكريلك متعدد، ومبنيين تغيير ملابس، وحمام سباحه أولومبي، و2 بادل كورت، ومبنى اداري،ومبنى للأنشطة، ومبنى الجيم، ومبنى كافيتر يات، ومحلات استثمارية، ومنطقة ألعاب أطفال.
جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ كانت قد تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير 2022 قطعة أرض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية
تفقد موقع كوبري سخا العلوي
جانب من جولة محافظ كفر الشيخ
منطقة انشاء كوبري سخا العلوي
موقع انشاء مركز التنمية الشبابية
موقع انشاء مركز التنمية الشبابية
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