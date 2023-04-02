محافظ الدقهلية يصدر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية والشوارع

الدقهليه شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كتاباً دورياً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وشدد علي كافة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ.

وفي ذات السياق قام "محافظ الدقهلية" بجولة بعد منتصف الليل في شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية والتأكد بنفسه من تطبيق قرار الترشيد ، يرافقه المحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق.

الجدير بالذكر ان الكتاب الدوري الذي أصدره " المحافظ " تضمن التنبيه مشدداً بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل ( غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة ) ، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين ، وترشيد الانارة بالإعلانات المضيئة علي ان يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيا كانت الجهة التابعة لها، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العباده ( المساجد الحكومية والأهلية وملحقتها والكنائس وملحقتها ) علي ان يتم غلق انارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتي صلاة التهجد وصلاة الفجر ‘ والالتزام بتعطيل انظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة ‘ وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها ‘ وايضاً تلتزم المنشآت الرياضية الكبري ( الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاه ) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي نقوم بها مساءً علي أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً ‘ بالإضافة الي استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وايضاً استبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع ‘ بالإضافة ايضاً الي استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

وتابع "مختار" أعمال وجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت والمصالح الحكومية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية علي مستوي المحافظات ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن من خلال كتابه الدوري .