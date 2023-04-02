محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان أمام قرية ميت عاصم ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق أمام قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين بالقليوبية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكبار التجار، يرافقه المستشار خالد يوسف رئيس قطاع مطاحن بنها، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وياسمين عادل من جهاز مشاريع الخدمة الوطنية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وتفقد "المحافظ"، منتجات المعرض الذي تبلُغ مساحته 700 متر مربع، ويضُم سلع (الأرز، سكر ، مكرونة ، زيت ، عدس، فول، سمن ، دجاج مجمد ، لحوم، دقيق، ألبان، منظفات، معلبات ، مستلزمات شهر رمضان المُعظم)، وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، كما تفقد أيضاً مخزن السلع الغذائية خلف المعرض وذلك لخدمة المعرض بالكامل وتوريد من خلاله نواقص المعرض أولاً بأول.

وحرص "الهجان"، على الإطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الإحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته أوضح محافظ القليوبية، أن جميع معارض أهلاً رمضان تشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية كالصحة والطب البيطري والتموين، وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الإشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، موجهاً بتكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكُد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المُعلن عنها ووضع لافتات بأسعار السلع، مشيراً إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات إحتكار السلع أو أي زيادة في الأسعار من خلال الأرقام 0133212447 / 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624، وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ومن الجدير بالذكر أنه بافتتاح هذا المعرض يصبح عدد المعارض التي تم افتتاحها 10 معارض بمدن بنها (3 معارض) وحي غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ والخانكة وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن