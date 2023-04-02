محافظ القليوبية يشرُف على إزالة مخالفة فى المهد على مساحة 2000 متر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أشرَّف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على إزالة مخالفة فورية فى المهد لبناء أسوار خرسانية بدون ترخيص على مساحة 2000 متر على طريق طابا بمدينة بنها، من جهة والجهة الأخرى على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وذلك فور رصده من قبل المتابعة الميدانية، يأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدى على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وشددَّ محافظ القليوبية ، على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالة بالكامل لجميع الأعمدة الخرسانية المخالفة وفك شداد الخشب مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

فيما أكدَّ "الهجان"، على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتى يتم رصدها من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو المرور الميدانى والتعامل الفورى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأى تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وإزالتها فورًا.

وفى السياق ذاته شددَّ "المحافظ"، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أى تعديات أو مخالفات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميدانى على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أى مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

جاء ذلك بحضور محمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، ومسؤولى الإزالات والإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة بنها.