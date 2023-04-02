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محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال ترشيد الكهرباء بالشوارع والمباني الحكومية

الأحد، 02 أبريل 2023 03:12 م
محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال ترشيد الكهرباء بالشوارع والمباني الحكومية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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بدأت مراكز ومدن محافظة الشرقية، تنفيذ ومتابعة خطة ترشيد الطاقة في أعمدة الإنارة بأن تكون نسبة التنفيذ 75% بدلاً من 50%، فضلاً عن متابعة أعمال الصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية وكشافات أعمدة الإنارة لترشيد استخدام الكهرباء.
 
ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسه الكهرباء لتنفيذ خطة الدولة لترشد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مع استثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء كغرف عمليات الأزمات والمكاتب الهامة، فضلاً عن تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75% بواقع إنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين مع ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها في تمام الساعة 10 مساء ايا كانت الجهه التابعة لها وبجميع دور العبادة على أن يتم غلق جميع الإنارة من بعد صلاة العشاء حتى صلاة التهجد والفجر واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة.

الشرقية

ترشيد الإنارة

اخبار الشرقية

ترشيد استهلاك الكهرباء



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