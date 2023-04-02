محافظ الدقهلية يحيل مسئولى قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي للتحقيق

الدقهليه شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الدولي بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين المترددين على المستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفى الدولي، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وقرر "المحافظ" إحالة مسئولي قسم الأطفال وعناية الأطفال للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، بسبب الإهمال والتقصير في العمل ووجود القسم في حالة من عدم النظافة والانضباط.

وكلف "مختار"، مدير المستشفي بسرعة حل كافة مشاكل المرضى والمصابين من خلال التنسيق مع التأمين الصحي لإنهاء كافة الأوراق المتعلقة بالمرضى لإجراء العمليات وإنهاء قوائم الانتظار، جاء ذلك بعد أن التقي بإحدى المواطنات واستمع الي شكواها من عدم إنهاء الأوراق الخاصه بعلاج ابنتها من التأمين الصحي .

ووجه "المحافظ"، مدير المستشفي بسرعة إنشاء مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى، لتلقي طلبات وشكاوي المرضى وحلها مع الجهات المعنية سواء التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إنشاء أماكن انتظار وكافتريا للمواطنين المصاحبين للمرضى لعدم حدوث تكدس داخل المستشفى.

وشدد "مختار"، على تأدية الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى والمصابين بكل أمانة وإخلاص لأن هذا واجب وطني على جميع الأطباء.

وأكد "المحافظ"، أننا نعمل جميعاً كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين ، قائلا: إن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ واخت وابناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية للمرضي والمصابين وانهاء قوائم الانتظار في جميع المستشفيات ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.