محافظ الدقهلية يحيل 74 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار، لافتا إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 200 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية ، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد والسنبلاوين، وجمصة وشربين ودكرنس الجمالية على مدا ر يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير 29 محضر مخالفة تموينية شملت 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 13 شيكارة، و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و9 محاضر نقص وزن و6 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و1 محضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محاضرعدم وجود شهادة و1محضربيع بأزيد من السعرالرسمى و1 محضر سلع مجهولة المصدر، و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 51 كجم لحوم مجمدة وكبدة، و132علبة سجائر وخلال اليوم الثانى تم تحرير 45 مخالفة تموينية شملت 1محضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محاضر تصرف فى دقيق بكمية 74 شيكارة و4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و23 محضر نقص وزن و1 محضر انتهاء من الإنتاج و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محضر عدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.