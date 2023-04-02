الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهليه بتعديل مخططات مركز ومدينة دكرنس

الدقهليه شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لمركز ومدينة دكرنس، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 السنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة، بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015.

وجاء القرار كالتالي:

قررنا 1 - تعدل المخططات التفصيلية لمركز ومدينة دكرنس على النحو التالي: مادة 1- يتم إلغاء الشوارع أرقام (201) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

2- يتم إدراج شارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 3- على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره.