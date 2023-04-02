محافظ الإسكندرية يوجه بالتوسع فى الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية، على ضرورة استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء محمد الشريف، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعلى لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى ديوان عام المحافظة، وجميع وحدات الجهاز الإدارى والمبانى الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب، والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.

وفى سياق متصل وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة الاستمرار فى تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام، والشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى، بإطفاء جميع المصالح الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية .