محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيئ لأصله بشوارع الثغر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات موسعة، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الطرق وإعادة الشئ لأصله وترميم الشوارع المتهالكة، استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وفي هذا الصدد، تابع حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع أعمال الرصف بشارع السفن، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول أعمال الرصف بتقاطع ش محمد نجيب مع جمال عبد الناصر بعد ان تم الانتهاء من مشروع تجديد شبكات الصرف الصحي بدءا من محطه صرف رقم 6 الي شارع محمد نجيب.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.