طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 25 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس منذ ساعات الصباح مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 25 درجة، والصغرى 14 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.