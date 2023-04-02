محافظة الجيزة: لا صحة لضبط وغلق منشأة شهيرة تعيد تدوير زيوت الطعام

كتبت - مرام محمد

نفت محافظة الجيزة الأنباء المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية بشأن ضبط منشأة شهيرة في مدينة أبو النمرس تقوم بجمع وتدوير الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمحال والمنازل وإعادة تكريرها وتعبئتها بزجاجات وطرحها للمستهلكين، مُهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت المحافظة تكثيف الجهود الرقابية اليومية على الأسواق لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.