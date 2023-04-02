محافظة الجيزة تعلن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع البوهى فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع البوهي بإمبابة في حي شمال بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير التي يشهدها القطاع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمناطق إمبابة والقومية تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووضعت الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق مخططا لتطوير محيط مسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق المار بشوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية بأحياء شمال الجيزة والوراق، من حيث رفع كفاءة الشوارع والرصف وتحسين الحركة المرورية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه بمحيط محطة مترو أنفاق الكيت الكات التابعة للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة أن تشمل الأعمال استثمار كافة المساحات أسفل وبمحيط مسار المترو بتلك الشوارع لإقامة مواقف وساحات انتظار وأسواق حضارية ومنافذ للخدمات، وتحديث لشبكة الإنارة وتوفير شبكة صرف لمياه الأمطار وتنفيذ تخطيط مرورى مثالى للمواقع الكائنة أسفل وبمحيط مسار المترو ورفع كفاءة محاور البوهى والقومية للقضاء على مشاكل المرور بشوارع (المطار والبوهى والقومية ومتفرعاتهم) وحتى الطريق الدائرى.