تحرير 16 محضرا لمحال ومواطنين فى الجيزة بسبب رش مياه فى الشوارع

كتبت - مرام محمد

حررت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية اليوم الأحد، 16 محضر رش مياه في الشارع، لمحال تجارية ومعارض ومواطنين بشوارع ابن بطوطة والهرم وأحمد كامل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية للشارع على مدار اليوم، وضبط المحال التجارية والمركبات التي تلقي مخلفات وتقوم برش المياه على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت المحافظة تكثيف حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضارى، وتحرير محاضر بيئة على من يرش المياه أو يغسل سيارته فى الشارع ويتسبب فى إتلاف الطبقة الاسفلتية أو الرصيف بالطريق العام.

يُذكر أن حي الدقي قام تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وشرطة ومباحث المرافق، اليوم الأحد، بغلق وتشميع محلين لبيع الخضروات في شارع سليمان جوهر، لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتحرير 4 محاضر لهم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق الردع العام وتيسير حركة المشاة والمرور.