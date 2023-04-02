لو الإجهاد بيأثر على حياتك اليومية.. 8 أعراض يجب الانتباه إليها

إيناس البنا

ربما لاحظت كيف يتعرض الناس لضغوط متزايدة هذه الأيام، يجد معظمنا صعوبة في إدارة الضغط الذهني والعاطفي الذي يمكن أن يكون ساحقًا للغاية، في مثل هذه الحياة سريعة الخطى، عندما يكون معظم الناس تحت الضغط، يصبح من المهم معالجة هذه المشكلة لأنها يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، تشمل أعراضه التعب، حب الشباب، الصداع، نقص الطاقة، وغيرها.

وبالتالي يصبح من المهم معرفة العلامات التحذيرية للإجهاد لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري وفقًا لموقع OnlyMyHealth 8 أعراض الإجهاد النوم غير الكافى يعد عدم القدرة على الحصول على قسط كافٍ من النوم أحد أكثر مؤشرات التوتر انتشارًا، قد تجد صعوبة في النوم أو قد تستيقظ في منتصف الليل، ويكون عقل الشخص المفرط الإجهاد مثقلًا ، مما يتعارض مع قدرته على النوم والبقاء نائمين.

نقص الطاقة غالبًا ما يجد الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من التوتر صعوبة في النوم ، مما يؤدي إلى الإصابة بالتعب وخفض مستويات الطاقة في الجسم.

الشعور بالتهيج أو القلق يجب أن تكون قد لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المفرط يغضبون أو قلقون بسهولة، قد تشعر أيضًا أنك غير قادر على فعل الأشياء والإجهاد في القيام حتى بالأنشطة الصغيرة مثل إجراء المكالمات أو مقابلة شخص ما.

التغييرات في الدافع الجنسي ربما لاحظت انخفاضًا في الإثارة الجنسية عندما تكون متوترًا ، وذلك لأن التوتر يمكن أن يحدث تغييرات في الدافع الجنسي لديك. تم فحص تأثير جائحة COVID-19 على الصحة الإنجابية للمرأة في دراسة عام 2021. في استطلاع للرأي شمل أكثر من 1000 امرأة ، تبين أن 45٪ من المستجيبين زعموا أن التوتر قلل من رغبتهم الجنسية.

فترات غير منتظمة قد تعاني النساء أيضًا من فترات غير منتظمة عندما تكون مستويات التوتر لديهن مرتفعة، فيمكن زيادة إفراز الإندورفين والكورتيزول، الذي يعطل إنتاج الهرمونات، بسبب الإجهاد العاطفي أو الغذائي أو البدني. يمكن أن تتعطل العلاقة بين منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية والمبيض بشدة ، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

مشاكل في الجهاز الهضمي هل تعلم أن أمعائك تُعرف أيضًا باسم الدماغ الثاني وبالتالي يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على صحة الجهاز الهضمي؟ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل حرقة المعدة والانتفاخ ومرض الجزر المعدي المريئي والتشنج وفقدان الشهية.

حب الشباب هل سبق لك أن تساءلت عن سبب ظهور بثرة جديدة قبل اجتماع مهم؟ هذه هي آلية جسمك للتعامل مع التوتر، ينتج الجسم الكورتيزول، ما يجعل الجلد ينتج المزيد من الدهون ويزيد من حب الشباب سوءًا.