كيف يساعد الصيام مرضى التهاب الجلد في تحسين حالتهم الصحية؟

وكشفت بعض الدراسات الفوائد الصحية للصيام، وأشارت الدراسات إلى أن مسألة الصيام احيانا تساعد في منع ظهور حبوب الشباب ، او سرطان الجلد، أو حتى شيخوخة الجلد.

فوائد الصيام

1. الصيام يقلل من تناول السعرات الحرارية ويزيل السموم من الجسم

2. يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد

أوضحت احدى الدراسات الجديدة ان الصيام يساعد مرضي التهاب الجلد في تحسين حالتهم الصحية، لان الصيام يجعل الجسم يزيل السموم من نفسه لأن هناك انخفاضا في الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد أو أنواع أخرى من السرطانات.يمكن أن يساعد الصيام في تقليل انتشار الخلايا السرطانية، ومع ذلك، فقد تم إجراء هذا البحث فقط على الفئران في الوقت الحالي، لكنه قدم نتائج جيدة.