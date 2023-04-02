قوات أوكرانيا تقصف محطة قطارات بمليتوبول وروسيا تقصف مدينة كونستانتينوفكا

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القصف أسفر عن وقوع ضحايا.

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة مدني جراء قصف أوكراني لمناطق في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن قوات كييف قصفت دونيتسك بما يقارب من 100 قذيفة.

وفي السياق قصفت القوات الروسية الجزء الأوسط من مدينة كونستانتينوفكا في دونيتسك، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم -في بيان له نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة في قصف روسي على مدينة حيث ضرب الروس الجزء الأوسط من المدينة هذا الصباح".

وأضاف البيان أنه لحقت أضرار جسيمة بالمباني السكنية والمنازل المنفصلة، في حين يتلقى الجرحى المساعدة الطبية/ وتقوم الشرطة ورجال الانقاذ بمهامهما في مكان الحادث.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم أنها تواصل عمليات إجلاء سكان مدينة أفدييفكا الواقعة في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وقالت الشرطة الأوكرانية" إن مدينة أفدييفكا لا تزال تتعرض لقصف روسي مكثف يستهدف المدنيين والبنية التحتية على حد سواء"، مؤكدة أن المدينة تتعرض منذ الشهر الماضي لقصف جوي ومدفعي أدى لتدمير جميع المباني .

وكانت السلطات الأوكرانية قد دعت سكان المدينة للانتقال إلى مناطق أكثر أمنا في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، وقامت القوات الاوكرانية خلال ال 24 ساعة الماضية بصد أكثر من 70 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت ومارينكا وارديفيكا.