فعاليات الرواق الأزهرى بمراكز شباب كفر الشيخ خلال شهر رمضان المبارك

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ ، عدد من الفعاليات، منها عقد الرواق الأزهري بمراكز الشباب، بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى إستمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شباب الجرايده، شنو الحلافى بمشاركة 50 طليعا من أعضاء مراكز الشباب، بحضور الشيخ إبراهيم أبو الغيط بالجرايده والشيخ أحمد زيدان بشنو ،والشيخ العربي عبد القادر بالحلافى وكان المحور الأساسي للقاءات، مدارس العلم والمذاكرة فى شهر رمضان المبارك .

كما شهدت ملاعب محافظة كفر الشيخ، إقامة مباريات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية فى نسختها الثالثة فى دورها التمهيدي فى كرة القدم تحت شعار "الرياضة حياة" و التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم .

تستمر تدريبات مبادرة "نتوحد من أجلهم"بمركز أطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .

كما نظمت المديرية فاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" و تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن التصفيات التمهيدية للدورة الرمضانية علي مستوى إدارة شباب قلين جاءت بمشاركة 5 فرق بعدد 35 لاعب مشارك في الدورة، وأسفرت عن صعود مركز شباب قزمان بعد تغلبه على الشاذلى بنتيجة 1/3 و شبراطو و على البكاتوش 2/4 ،و جاء اللقاء النهائي بقلين بين فرق قزمان وشبراطو وانتهى بفوز قزمان 0/1 و ينتظر المنافسة على لقب المحافظة ضمن الفرق الصاعدة، الدورة الرمضانية من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.