افتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب حلمى عطوان وبدء الدورات الرمضانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، افتتاح ملعب مركز شباب حلمى عطوان بالكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا مساء الخميس بعد تطويره، يرافقه مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، وعمدة قرية الكوم الطويل، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، وسامح السنور، رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة فى إحلال وتجديد ملاعب مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أقيمت مباراة لكرة القدم بمشاركة براعم مركز الشباب، ومباراة كرة قدم للشباب احتفالا بافتتاح الملعب وفي ختام المباريات، تم تكريم الفرق المشاركة وتوزيع جوائز عليهم، جاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالي القرية وأعضاء فرق الجوالة وأعضاء نادى الفتاة بالمركز، كما تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهدهم المبذول تجاه المركز خلال فترة توليهم مجلس الإدارة.

كما أطلق وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشارة بدء الدورات الرمضانية للأندية و الأحياء الشعبية بكفر الشيخ، بدءاً من 10 حتى 17 رمضان، فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم، تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالادارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، الدورات الرمضانية للأندية، والأحياء الشعبية للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عام، و تكون على مرحلتين أولهما المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظة بين الفرق المشاركة، ثم المرحلة الختامية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة لينافس على مستوى الجمهورية.



احتفالية بمناسبة بدء الدورة الرمضانية



أول مبادرة بالدورة الرمضانية بمراكز شباب كفر الشيخ



جانب من الحضور خلال افتتاح الدورة الرمضانية



وكيل شباب كفر الشيحخ يحيي الاعبين