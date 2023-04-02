فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg).

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تصريحات صحفية، على أهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى إنطلقت أعمال الدورة الثانية منها، لافتاً إلى أن ضرورة أن تكون المشاريع، التى يتم التقدم لها فى الفئات المختلفة مقرونه بالمعايير التى حددتها المبادرة من قبل، والتى من بينها بأن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وغيرها من المعايير الأخرى التى تساهم فى التأهل للمنافسة على المراكز الأولى.

وأشار محافظ أسوان، إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائى والمائى والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التى تقدمت بها محافظة أسوان بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 188 مشروعاً متنوعاً وتم اختيار 50 مشروعاً مستوفياً للمواصفات والمعايير وتصعيد 6 مشروعات للمشاركة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ.