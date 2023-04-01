فتح باب التقدم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالي وحتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، يأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الهجان، على حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.

وأشار المحافظ، إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات ال6 المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة القليوبية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 321 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 22 مشروعا مكتملاً للمواصفات، وتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية، "مشروع عن كل فئة"، بفئاتها ال6 وهي:

- المشروعات الكبيرة تحت عنوان "مشروع تطوير منطقة العكرشة" الصادر بالقرارالجمهوري رقم 2020/555 - بمركز الخانكة".

- المشروعات المتوسطة تحت عنوان "إدارة وتشغيل معدات نقل التربة".

- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" تحت عنوان (اكبسني).

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة تحت عنوان "27000 شجرة".

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح تحت عنوان "دور الزراعة المتجددة".

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تحت عنوان "تحسين مقاومة أسماك البلطى".