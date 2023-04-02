فتح باب التقدم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول إبريل الجاري وحتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكد حرص القيادة السياسية وتوجيه كافة الجهود للاهتمام بقضية تغير المناخ، مشيرًا إلى ما تهدف إليه المبادرة من تعظيم دور المشروعات الخضراء الذكية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة من المشاركة في الفئات المخصصة لهم؛ لإتاحة الفرص لهم، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار "بشارة"، إلى أن المحافظة قد استعدت شلبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات، طبقًا لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحًا أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة الإسماعيلية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 88 مشروعًا متنوعًا، وتم اختيار 55 مشروعًا مستوفيًا للمواصفات والمعايير يمثلون الفئات الست، وتم تصعيد 6 مشروعات للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

وفاز بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية، عن فئة المشروعات الخضراء الغير هادفة للربح، مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو؛ للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء.

يأتى ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.